Wybory parlamentarne 2019 - Koszalin. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 99 i 100

Wybory Parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę 13 października. W ich trakcie Polacy wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Sprawdź, kto znalazł się na listach wyborczych do Senatu z okręgów 99 i 100 w Zielonej Górze. Jeśli nie wiesz, na kogo chcesz zagłosować, wypełnij test Latarnika Wyborczego.

Wybory parlamentarne 2019 to jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych tego roku. Już 13 października Polacy udadzą się do urn w celu wybrania nowych posłów i senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę.

Udział w wyborach parlamentarnych może wziąć każdy pełnoletni obywatel Polski, który nie został ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw publicznych. Żeby odebrać kartę do głosowania, należy przedstawić komisji dowód tożsamości. Może być nim paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, a w przypadku uczniów legitymacja szkolna.

Podczas wyborów do Senatu kandydaci będą ubiegać się o mandaty w stu jednomandatowych okręgach wyborczych. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej okręgów 99 i 100 znajduje się w Koszalinie.

Głos podczas wyborów parlamentarnych będzie można oddać tylko w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania. Jeżeli nie jesteś pewien, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy, możesz to sprawdzić na stronie wybory.gov.pl w zakładce "wyszukiwarka obwodów".

Wybory parlamentarne 2019 – Koszalin. Lista wyborcza okręg 99

Okręg 99 podczas wyborów do Senatu obejmuje powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki. O mandat ubiega się tu:

Wybory parlamentarne 20109 - Koszalin. Lista wyborcza okręg 100

Okręg 100 obejmuje powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki oraz miasta na prawach powiatu: Koszalin. O mandat do Senatu ubiegać będzie się tu:

Przypominamy, że wybory do Senatu odbywają się w systemie jednomandatowym. Oznacza to, ze z każdego okręgu wyborczego do Senatu dostanie się kandydat, który zbierze największą liczbę głosów.