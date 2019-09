Wybory parlamentarne 2019 - Rzeszów. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 23

Już 13 października Polacy w całej Polsce wybiorą się do urn, żeby wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wybory parlamentarne 2019 będą jednym z najważniejszych wydarzeń jesieni. Nie wiesz na kogo zagłosować? Sprawdź listy wyborcze do Sejmu w okręgu nr 23 Rzeszów.

Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października. Wyborcy w godzinach 7-2,1 w lokalach wyborczych odpowiednich dla miejsca zameldowania, zdecydują, kto będzie ich reprezentował przez najbliższe 4 lata.

Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy pełnoletni obywatele Polski, którzy nie zostali ubezwłasnowolnieni lub pozbawieni praw wyborczych. Oddanie głosu jest bardzo proste. W lokalu wyborczym należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Może nim być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, a nawet legitymacja szkolna. Na karcie wyborczej należy wstawić znak "X" w kratkę obok nazwiska kandydata, na którego chcemy zagłosować. Podczas wyborów parlamentarnych możemy zagłosować na jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.

Okręg nr 23 Rzeszów obejmuje powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg. Do Sejmu z okręgu nr 23 dostanie się 15 kandydatów.

Wybory parlamentarne 2019 - Rzeszów. Lista wyborcza PSL w okręgu nr 23

Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: TYSZKA Stanisław TARAPATA Jan Władysław LADA Wiesław Andrzej MICAŁ Zbigniew BARTOSZEK Paweł GOLENIA Maria Teresa BOROWIEC Błażej Stefan GUZEK Sławomir Tomasz CIEŚLA Paweł LONCZAK Stanisław Józef REGUŁA Andrzej Zygmunt LEJA Małgorzata SKOWROŃSKA-ZIOMEK Monika Małgorzata MAGOŃ Jan KASZYCA Tadeusz GUMIŃSKA Celina Anna KUDYBA Małgorzata KOCZUR Dorota Krystyna WŁODYKA Janusz KOSIŃSKI Krzysztof Jan STOJAŃSKA Joanna Katarzyna WICHER Maria TUTKA Henryk BŁOŃSKI Kazimierz Józef BARTMAN Jan OPIOŁA Barbara KOTLIŃSKA Marzena Anna ZARĘBA Marek Jan PARYŚ Krystyna Grażyna NICPOŃ Henryk

Wybory parlamentarne 2019 - Rzeszów. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 23

Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: SOBOLEWSKI Krzysztof LENIART Ewa Maria HRYNKIEWICZ Józefa SZLACHTA Andrzej WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata MOSKAL Kazimierz Marian BUCZAK Wojciech GOŁOJUCH Kazimierz Edward CHMIELOWIEC Zbigniew Michał WEBER Rafał WARZECHA Jan Marek PAUL Jerzy Stanisław MIAZGA Mieczysław SZYDEŁKO Halina Maria KRUCZEK Stanisław KAPINOS Fryderyk Sylwester KALINKA Kamil BEDNARZ Robert Jan GODEK Robert Czesław FRYSZTAK Bernadeta Dorota ŁĄCZAK Czesław FIJOŁEK Marcin Piotr TŁUSTA Helena Grażyna BARTKOWICZ Magdalena Barbara KRZEK Agata TRAWIŃSKA Anna Franciszka KUŚ Ewelina Elżbieta FOŁTA Ewa TYMUŁA Zbigniew WARCHOŁ Marcin Józef

Wybory parlamentarne 2019 - Rzeszów. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 23

Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: BUŻ Wiesław SZTUK Michał Andrzej ITNER Agnieszka OZIMEK Julian FILIPEK Jerzy KRASNOPOLSKA Bożena Marta TOFIL Bronisław Tadeusz JASIŃSKI Krzysztof KACAŁA Natalia Ludmiła ŁUCZAJ Kamil SKAWIŃSKI Stanisław Andrzej JELEŃ Wiesław Stanisław KRZEMIŃSKI Kamil Paweł IRZYK Martin Marian ZAJĄC Marzena Zofia STĄCEL Janusz FIETKO Ireneusz Grzegorz ZYCH Ala WINIARSKI Damian Kazimierz LUBERA Teresa Anna RŻANY Monika PRZYBOŚ Józef OŻÓG Barbara Katarzyna KUŹMICZ Marek Andrzej BRZYKOWSKA Patrycja Dorota NOGA Andrzej Jan DZIĄGWA Krystyna CICHY Mateusz Michał OSTROWSKA Anna GACEK Kazimierz Leszek

Wybory parlamentarne 2019 - Rzeszów. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 23

Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: BRAUN Grzegorz Michał BUCZEK Tomasz Wojciech ŻYGADŁO Piotr ZYCH Witold Andrzej KROLL Gabriel Czesław SUROWANIEC Anna Krystyna KUSZ Kamil Michał KUMOREK Dariusz Jan LIPIŃSKI Zbigniew KORWIN-MIKKE Dominika Maria WOŁOSZYN Tomasz ZARĘBSKI Waldemar OCHAŁ Katarzyna Kinga ZIĘBA Tomasz Sylwester PRACOWNIK Teresa Jadwiga SALWA Małgorzata Kazimiera KOTOWICZ Mariola Ksenia DĄBEK Damian Łukasz STRZAŁKA Albert Jan LIS Aleksandra Mirosława JEDYNAK Dariusz Grzegorz WACYRA Paulina Elżbieta FILA Piotr Robert ŚRODOŃ Monika Paulina ZAPAŁOWSKA Monika Ewa BATORA Marcin Mateusz BROŻ Robert Krzysztof BIELECKA Karolina Maria FLIS Michał MAZUR Krzysztof

Wybory parlamentarne 2019 - Rzeszów. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 23

Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: PONCYLJUSZ Paweł Janusz GAWLIK Zdzisław SKOWROŃSKA Krystyna BUTRYN Renata Celina KUBAS-HUL Teresa Krystyna GDAŃSKI Józef PITRA Krzysztof Piotr USTROBIŃSKI Marek Jerzy KARYŚ Jakub Bartłomiej ZYCH Barbara JURZYSTA Marcin STĘPIEŃ Danuta Waleria DERĘGOWSKI Marcin BĄK Dominik OŻÓG Krzysztof KOPYTO Jakub Albert LIPCZYŃSKI Krzysztof Romuald KRAJEWSKA Aneta Anna OMIETOŃSKA Jolanta Teresa KOLANO Jolanta Stanisława OLCHAWA Artur Stanisław PRZYBYŁ Przemysław Wojciech SAWIC Ewa Maria KANISZEWSKA Augustyna Maria OWSIANY Urszula Małgorzata PŁODZIEŃ Janusz PALUCH Katarzyna ROGOWSKA Anna Jolanta ŻMUDA Dariusz PAZDAN Paweł Leopold

Wybory parlamentarne 2019 - Rzeszów. Lista wyborcza Komitetu Wyborczego Skuteczni Piotra Liroya-Marca w okręgu nr 23