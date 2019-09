Wybory parlamentarne 2019 – Sieradz. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 25, 26 i 27

Już 13 października do urn wybiorą się wyborcy w całym kraju. W drugą niedzielę października będziemy mogli wybrać przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wybrani posłowie i senatorowie przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w naszym imieniu. Publikujemy listy wyborcze do Senatu z okręgów 25-27 Sieradz.

Wybory parlamentarne 2019 – Sieradz. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 25, 26 i 27

Wybory parlamentarne 2019 zgodnie z rozporządzeniem Andrzej Dudy odbędą się w niedzielę 13 października. Pełnoletni wyborcy, niepozbawieni praw wyborczych i nie ubezwłasnowolnieni, wybiorą wtedy nowych posłów i senatorów.

Żeby wziąć udział w głosowaniu należy w dniu 13 października w godzinach 7-21 udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna) otrzymamy kartę do głosowania. Na niej należy postawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej okręgów 25, 26 i 27 znajduje się w Sieradzu.

Wybory parlamentarne 2019 – Sieradz. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 25

Okręg nr 25 obejmuje powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki. O mandat będzie się tu: Przemysław Jacek Błaszczyk z PiS (nr 1 na liście wyborczej)

Krzysztof Mariusz Debich z Koalicji Obywatelskiej (nr 2 na liście wyborczej)

Dariusz Andrzej Pigłowski z komitetu Przywrócić Prawo (nr 3 na liście wyborczej)

Wybory parlamentarne 2019 – Sieradz. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 26

Okręg nr 26 obejmuje powiaty: łaski, pabianicki, zgierski. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Jakub Jan Filipowicz z komitetu Bezpartyjni i Samorządowcy (nr 1 na liście wyborczej)

Krzysztof Stefan Habura z Koalicji Obywatelskiej(nr 2 na liście wyborczej)

Maciej Adam Łuczak z PiS (nr 3 na liście wyborczej)

Wybory parlamentarne 2019 – Sieradz. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 27

Okręg nr 27 obejmuje powiaty: pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu: Radosław Sałata z konfederacji Wolność i Niepodległość (nr 1 na liście wyborczej)

Michał Seweryński z PiS (nr 2 na liście wyborczej)

Andrzej Urbaniak z komitetu Samoobrony (nr 3 na liście wyborczej)

Jacek Walczak z Koalicji Obywatelskiej (nr 4 na liście wyborczej)