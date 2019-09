Wybory parlamentarne 2019 – Płock. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 38 i 39

Wybory do Sejmu i Senatu w Polsce odbędą się już w niedzielę 13 października. W ich trakcie wybierzemy przedstawicieli, którzy będą sprawować władzę w naszym imieniu przez najbliższe 4 lata. Nie wiesz, na kogo zagłosować? Sprawdź listy wyborcze w okręgach 38 i 39 Płock.

Żeby wziąć udział w głosowaniu, należy w dniu wyborów w godzinach 7-21 udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Na karcie wyborczej należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.