Wybory parlamentarne 2019 - Kielce. Lista wyborcza w wyborach do Sejmu z okręgu nr 33

Już w niedzielę 13 października wyborcy w całej Polsce będą mogli wziąć udział w wyborach parlamentarnych 2019. Chcesz głosować, ale nie wiesz na kogo? Wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź listy wyborcze do Sejmu w okręgu nr 33 Kielce.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych? Procedura będzie bardzo prosta. Wystarczy w dniu wyborów udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Tam po okazaniu dokumentu tożsamości zostanie nam wydana karta do głosowania. Na niej należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.