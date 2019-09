Wybory parlamentarne 2019 - Płock. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 16

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się już w niedzielę 13 października. Podajemy pełne listy wyborcze do Sejmu z okręgu nr 16 (Płock). Zapoznaj się z kandydatami na posłów.

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 13 października. Tego dnia Polki i Polacy wybiorą przyszłych posłów oraz senatorów. Przypominamy, że w wyborach mogą wziąć w nich udział tylko osoby pełnoletnie, które nie są pozbawione praw publicznych ani wyborczych i nie zostały ubezwłasnowolnione w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. Lokale w wyborcze będą otwarte w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Na miejscu zostanie sprawdzona nasza tożsamość, dlatego należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, jak i legitymacja studencka). Poniżej przedstawiliśmy pełne listy wyborcze do Sejmu dla okręgu 16 (Płock). Zasięg tego okręgu stanowi część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasta na prawach powiatu: Płock.