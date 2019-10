WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze wybory parlamentarne Klaudia Zawistowska 13 min. temu Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować za granicą i poza miejscem zamieszkania? Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w najbliższą niedzielę. 13 października wyborcy w całym kraju udadzą się do urn, żeby wybrać posłów i senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Chcesz zagłosować poza miejscem zamieszkania lub za granicą? Sprawdź, jak to zrobić. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować za granicą i poza miejscem zamieszkania? (Fotolia) Kiedy wybory parlamentarne 2019? Jak głosować? Prezydent Andrzej Duda w sierpniu wydał rozporządzenie, na mocy którego, wybory parlamentarne 2019 zostaną przeprowadzone w niedzielę 13 października. Tego dnia wyborcy w całym kraju udadzą się do urn, żeby wybrać 100 senatorów i 460 posłów na 4-letnią kadencję. Udział w wyborach będą mogli wziąć wszyscy obywatele Polski, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18. rok życia. Zgodnie z polskim prawem głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione oraz pozbawione praw wyborczych lub publicznych. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Procedura jest bardzo prosta. W dniu wyborów należy udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Adres swojego lokalu wyborczego może sprawdzić na stronie wybory.gov.pl w zakładce "wyszukiwarka obwodów". W lokalu trzeba będzie przedstawić dokument tożsamości w celu odebrania karty do głosowania. Na karcie należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu. Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować za granicą? Na stałe przebywasz poza granicami Polski, ale chcesz wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Masz na to szansę. Do 10 października możesz dopisać do spisu wyborców przy konsulacie. Jak to zrobić? Dopisanie się do spisu wyborców w konsulacie jest bardzo proste. Wystarczy zgłosić konsulowi chęć udziału w wyborach. Można to zrobić telefonicznie, mailowo, ustnie, pisemnie lub telegraficznie. Ważne jednak, żeby twoje zgłoszenie zawierało następujące dane: imiona i nazwisko

imię ojca,

datę urodzenia,

numer PESEL,

adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (ten punkt dotyczy osób czasowo przebywających poza krajem)

numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (jeżeli przebywasz w kraju, gdzie posługujesz się polskim dowodem osobistym w tym miejscu możesz podać numer i datę wydania tego dokumentu). Dla Polaków, przebywających za granicą, powstał również system e-wybory, za pomocą którego mogą dopisać się do spisu wyborców. Warto pamiętać, że dopisanie się do spisu wyborców uniemożliwi oddanie głosu w kraju. Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować poza miejscem zamieszkania? W dniu wyborów nie wszyscy będą mogli oddać głos w swoim lokalu wyborczym. Jak zatem głosować poza miejscem zamieszkania i zameldowania? Są na to trzy sposoby: Jeżeli od dawna przebywasz poza miejscem zameldowania, możesz dopisać się na stałe do rejestru wyborców w miejscu zamieszkania. Zmiany rejestru wyborców dokonuje się w urzędzie gminy (miasta) odpowiednim dla miejsca, w którym chcesz głosować. Dokumenty można wypełnić również online, przy użyciu profilu zaufanego. Czas na dopisanie się do rejestru wyborców mija 8 października. Warto pamiętać, że można znajdować się tylko w jednym rejestrze wyborców.

Opcja nr 2 to dopisanie się do spisu wyborców tylko na wybory parlamentarne. Można tego dokonać, wypełniając dokumenty w urzędzie gminy lub miasta odpowiednim dla miejsca, w którym chcesz oddać głos w dniu wyborów. Formalności można załatwić również online przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Do spisu wyborców można dopisywać się do 8 października.

Najłatwiejszy sposób na głosowanie poza miejscem zamieszkania, to uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Taki dokument wydaje każdy urząd gminy (miasta) odpowiedni dla miejsca zameldowania. Dokument zostanie wystawiony "od ręki". Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać do 11 października. Warto pamiętać, że w razie zgubienia lub zniszczenia zaświadczenia urząd nie wystawi duplikatu. W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym dopisania się do spisu wyborców urzędy w wielu miastach wydłużyły godziny pracy. W Warszawie będą przyjmować zainteresowanych do godziny 18. Wybory parlamentarne 2019. Jadwiga Staniszkis mówi, na kogo zagłosuje