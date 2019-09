Wybory parlamentarne 2019 – Częstochowa. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 68 i 69

Już 13 października w Polsce zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu. Zastanawiasz się na kogo oddać głos? Wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź listy wyborcze do Senatu z okręgów 68 i 69 Częstochowa.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych? Głos będzie można oddać w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania. Po przedstawieniu dokumentu tożsamości otrzymasz kartę do głosowania. Podczas wyborów do Sejmu i Senatu stawiamy znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.