Wybory parlamentarne 2019 - Białystok. Lista wyborcza w wyborach do sejmu z okręgu nr 24

Już 13 października w całej Polsce zostaną przeprowadzone wybory parlamentarne 2019. W ich trakcie wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w naszym imieniu. Nie wiesz, na kogo zagłosować? Wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź listy wyborcze w okręgu nr 24 Białystok.

Żeby wziąć udział w wyborach do Sejmu i Senatu, należy udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Po przedstawieniu dowodu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna) otrzymamy kartę do głosowania. Żeby oddać ważny głos, należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.