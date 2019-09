Wybory parlamentarne 2019 - Częstochowa. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 28

Wybory parlamentarne zaplanowano już na niedzielę 13 października. Przedstawiamy do Sejmu z okręgu nr 28 (Częstochowa). Podajemy pełne listy wyborcze.

Wybory parlamentarne coraz bliżej. Już w niedzielę 13 października Polacy i Polki wybiorą 100 senatorów i 460 posłów. Przypominamy, że w celu głosowania należy udać się do lokalu wyborczego odpowiadającego naszemu miejscu zameldowania (placówki będą otwarte od 7:00 rano do 21:00). Na miejscu zostanie sprawdzona nasza tożsamość, dlatego każdy wyborca powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, jak i paszport, prawo jazdy lub legitymacja studencka). W artykule przedstawiliśmy pełne listy wyborcze do Sejmu dla okręgu 28 (Częstochowa). Zasięg tego okręgu stanowi część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu: Częstochowa.