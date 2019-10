Wybory parlamentarne 2019 – Szczecin. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 97 i 98

Już 13 października w całej Polsce zostaną przeprowadzone wybory parlamentarne 2019. W ich trakcie wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Nie wiesz na kogo zagłosować? Sprawdź listy wyborcze do Senatu w okręgach 97 i 98 Szczecin. Możesz też wypełnić test Latarnika Wyborczego.

Oddanie głosu w wyborach parlamentarnych jest bardzo proste. Wystarczy na karcie do głosowania wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska kandydata, na którego chcemy zagłosować. Podczas jesiennych wyborów możemy zagłosować na jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu. Głos będzie można oddać w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania.