Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie poza miejscem zameldowania i przez pośrednika. Ostatnie dni na załatwienie formalności

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę 13 października. Chcesz zagłosować poza miejscem zamieszkania lub przez pośrednika? Spiesz się, niektóre terminy upływają już dzisiaj.

Kiedy wybory parlamentarne 2019? Jak głosować?

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Procedura jest bardzo prosta. W dniu wyborów należy udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Adres swojego lokalu wyborczego może sprawdzić na stronie wybory.gov.pl w zakładce "wyszukiwarka obwodów". W lokalu trzeba będzie przedstawić dokument tożsamości w celu odebrania karty do głosowania. Na karcie należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.