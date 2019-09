Wybory parlamentarne 2019 - Piotrków Trybunalski. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 10

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się już 13 października. Chcesz wziąć udział w wyborach, ale nie wiesz na kogo oddać głos? Sprawdź listy wyborcze w okręgu nr 10 Piotrków Trybunalski.

Wybory parlamentarne 2019 to jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznej jesieni. Już 13 czerwca w godzinach 7-21 Polacy będą wybierać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Nowo wybrani posłowie i senatorzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata.

Głos będzie można oddać w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania. Ważny głos to taki, w którym znak "X" został wstawiony w kratkę obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.