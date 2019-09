Wybory parlamentarne 2019 - Kraków. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 13

Przypominamy, że wybory parlamentarne 2019 odbędą się już 13 października. Podajemy pełne listy kandydatów do Sejmu dla okręgu wyborczego 13 (Kraków).

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę 13 października Polacy i Polski będą głosować na jednego kandydata do Sejmu oraz jednego kandydata do Senatu. Żeby wziąć udział w wyborach, należy udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla naszego miejsca zameldowania. Na miejscu zostanie sprawdzona nasza tożsamość, dlatego należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, którym może być zarówno dowód osobisty, jak i paszport, prawo jazdy czy legitymacja studencka (lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem).

Poniżej przedstawiliśmy listy wyborcze do Sejmu dla okręgu 13 (Kraków). Liczba umieszczona przed nazwiskiem danej osoby odpowiada jej numerowi na liście.