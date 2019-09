Wybory parlamentarne 2019 - Opole. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 21

Wybory parlamentarne zaplanowano na niedzielę 13 października. Zapoznaj się z kandydatami do Sejmu z okręgu nr 21 (Opole). Podajemy pełne listy wyborcze.

Wybory parlamentarne zaplanowano na niedzielę 13 października. Tego dnia Polki i Polacy wybiorą przyszłych 100 senatorów i 460 posłów. W celu głosowania należy udać się do lokalu wyborczego odpowiadającego naszemu miejscu zameldowania. Na miejscu zostanie sprawdzona nasza tożsamość, dlatego każdy wyborca powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, jak i paszport, prawo jazdy lub legitymacja studencka). Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 rano do 21:00 wieczorem. Poniżej przedstawiliśmy pełne listy wyborcze do Sejmu dla okręgu 21 (Opole). Zasięg tego okręgu obejmuje województwo opolskie.