Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 41

Już 13 października wyborcy w całej Polsce wybiorą się do urn, żeby wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wybory parlamentarne 2019 będą jednym z najważniejszych wydarzeń jesieni. Nie wiesz, na kogo zagłosować? Sprawdź listy wyborcze do Sejmu w okręgu nr 41 Szczecin i wypełnij test Latarnika Wyborczego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 41 (WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka)

Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października. Wyborcy w godzinach 7-21 w lokalach wyborczych odpowiednich dla miejsca zameldowania, zdecydują, kto będzie ich reprezentował przez najbliższe 4 lata.

Nie wiesz, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy? Możesz to sprawdzić na stronie internetowej wybory.gov.pl w zakładce "wyszukiwarka obwodów".

Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy pełnoletni obywatele Polski, którzy nie zostali ubezwłasnowolnieni lub pozbawieni praw wyborczych. Oddanie głosu jest bardzo proste. W lokalu wyborczym należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Może nim być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, a nawet legitymacja szkolna. Na karcie wyborczej należy wstawić znak "X" w kratkę obok nazwiska kandydata, na którego chcemy zagłosować. Podczas wyborów parlamentarnych możemy zagłosować na jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.

Okręg nr 41 Szczecin obejmuje powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście. Do Sejmu z okręgu nr 41 dostanie się 12 kandydatów.

Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Lista wyborcza PSL w okręgu nr 41

Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: RZEPA Jarosław Michał SŁOMSKI Piotr KUSY-KŁOS Anna Katarzyna KULINICZ Tomasz Teodor BODNAR Stanisława MAREK Paweł NOWAK Damiana WAWRZYNIAK Waldemar Marek GIBAS Anna JANOWICZ Arkadiusz Zygmunt DEMKOWSKA Magdalena Joanna ŻUK Jarosław Tomasz CHUDZIK Joanna DURKA Andrzej Zdzisław KALINOWSKA Dorota Urszula PAJOR-KUBICKI Remigiusz GLIŃSKA Anna Katarzyna LIWAK Jacek JAKUBOWICZ-DZIDUCH Justyna JASIEWICZ Eugeniusz KOREK Renata Teresa TOSZEK Bartłomiej Henryk CHRAŁOWICZ Adam Wacław KUSTOSZ Olgierd

Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 41

Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: GRÓBARCZYK Marek Józef DOBRZYŃSKI Leszek SZAŁABAWKA Artur Lesław JACH Michał BIERNAT Stefania Elżbieta ZAREMBA Krzysztof Piotr MUCHA Rafał Marek DRZAZGA Kazimierz LITWIŃSKI Arkadiusz POSOBKIEWICZ Marek SZELĄŻEK Andrzej KUŹMIŃSKA Monika ŁYJAK Justyna ZARĘBSKA-KULESZA Magdalena MATECKI Dariusz Piotr BOGUCKI Zbigniew BRZOZOWSKA Maria Romualda PAWLAK Anna TOBOŁA Jolanta Barbara KAMIŃSKI Michał DYCZYŃSKA Katarzyna Karolina STÓJ Agnieszka Janina KURZAWA Agnieszka KOPEĆ Maciej Stanisław

Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 41

Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: WIECZOREK Dariusz Krzysztof CZARNECKI Arkadiusz Paweł BEDNARSKI Sebastian Waldemar KOTULA Katarzyna Agata KRYSTEK Dawid Wojciech CHRISTOWA Czesława DŁUGOBORSKI Wojciech KOSNO Katarzyna PAKULSKI Cezary Piotr GMACHOWSKA Jagoda Maria SY Amadou LESZCZYŃSKA Danuta ARBAROS Wiktoria Maria PIOTROWSKA Małgorzata SZYMAŃSKA Teresa Elżbieta MAĆKOWIAK Jerzy Daniel MALISZ Zofia Anna MAŚLANA Dorota SERAFINOWICZ Maria Magdalena KOCHAN Tymoteusz Jakub KORDZIELEWSKI Sasza Radosław KOSTUŚ Natalia Agata SOBOLEWSKI Piotr AGATOWSKA Joanna Monika

Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 41

Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: BEDKA Marcin Grzegorz RZEUSKA Ewa SOSNOWSKA Magdalena SZENDEROWICZ Klaudia PIĄTKOWSKI Grzegorz Jacek WAWRUSZCZAK Iwona Elżbieta KOZŁOWSKA Beata GAPYS Dariusz Andrzej MATUSIAK Piotr OLSZEWSKI Krzysztof Mariusz KORUS Przemysław MYŚLIWIEC Piotr Jan OLECH Dariusz SŁODOWICZ Konrad Waldemar BĘTKOWSKI Jakub Andrzej RAWDANOWICZ Beata Katarzyna POSTÓŁ Tomasz GAWROŃSKA Anna Kazimiera LEWANDOWSKI Józef Romuald FIGAS Małgorzata Zofia PAROBIEC Mieczysław PLUTA Natalia GŁADKOW Jan

Wybory parlamentarne 2019 - Szczecin. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 41