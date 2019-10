Wybory parlamentarne 2019 - Poznań. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 39

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się 13 października. W ich trakcie wybierzemy 100 senatorów oraz 460 posłów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Zastanawiasz się, na kogo zagłosować? Wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź listy wyborcze w okręgu nr 39 Poznań

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę 13 października. W godzinach 7-21 każdy pełnoletni obywatel Polski, który ma prawo wyborcze (nie został go pozbawiony wyrokiem sądu lub nie jest ubezwłasnowolniony) będzie mógł oddać głos na jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.