Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 19

Wybory parlamentarne zaplanowano na niedzielę 13 października. Przypominamy, że w Polsce głosować mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które nie są pozbawione praw publicznych ani wyborczych i nie zostały ubezwłasnowolnione w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. W celu głosowania należy udać się do lokalu wyborczego odpowiadającego naszemu miejscu zameldowania. Placówki będą otwarte od godziny 7:00 rano do 21:00 wieczorem. Poniżej przedstawiliśmy pełne listy wyborcze do Sejmu dla okręgu 19 (Warszawa). Zasięg tego okręgu stanowi część województwa mazowieckiego obejmującą obszar miasta na prawach powiatu: Warszawa.