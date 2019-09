Wybory parlamentarne 2019 – Bielsko-Biała. Listy wyborcze do Senatu z okręgów nr 72, 73, 78 i 79

Już w niedzielę 13 października na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone wybory parlamentarne 2019. W ich trakcie wybierzemy 100 senatorów i 460 posłów. Nie wiesz na kogo zagłosować? Wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź listy wyborcze do Senatu w okręgach 72, 73, 78 i 79 Bielsko-Biała.

Idąc do lokalu wyborczego, pamiętaj o zabraniu dokumentu tożsamości. Może być nim np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, czy też legitymacja szkolna. Dokument będzie potrzebny podczas odbierania karty do głosowania.

Żeby oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu. Przypominamy, że głos będą mogli oddać wszyscy obywatele Polski, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18. rok życia. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione i pozbawione prawa wyborczego.