Wybory parlamentarne 2019 – Chełm. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 17, 18 i 19

W drugą niedzielę października wyborcy w całym kraju udadzą się do lokali wyborczych w celu wybrania przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wybory parlamentarne 2019 będą jednym w ważniejszych wydarzeń jesieni. Sprawdź, kto znalazł się na listach wyborczych do Senatu z okręgów 17-19 Chełm.

Wybory parlamentarne 2019 – Chełm. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 17, 18 i 19

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się 13 października. Głos będzie mógł wtedy oddać każdy pełnoletni obywatel Polski, który nie został pozbawiony praw wyborczych lub ubezwłasnowolniony.

Lokale wyborcze tego dnia będą otwarte w godzinach 7-21. Żeby oddać głos, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną.

Głos w wyborach do Sejmu i Senatu oddajemy poprzez wstawienie znaku "X" w kratce obok nazwiska kandydata, na którego chcemy zagłosować.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej okręgów 17, 18 i 19 znajduje się w Chełmie.

Wybory parlamentarne 2019 – Chełm. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 17

Okręg nr 17 obejmuje bialski, parczewski, radzyński oraz miasto na prawach powiatu: Biała Podlaska. O mandat będzie się tu:

Grzegorz Michał Bierecki z PiS (nr 1 na liście wyborczej)

Sławomir Antoni Sosnowski z PSL (nr 2 na liście wyborczej)

Wybory parlamentarne 2019 – Chełm. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 18

Okręg nr 18 obejmuje powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski oraz miasto na prawach powiatu: Chełm. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu:

Konrad Stanisław Rękas z komitetu Przywrócić Prawo (nr 1 na liście wyborczej)

Rafał Artur Stachura z Koalicji Obywatelskiej (nr 2 na liście wyborczej)

Józef Zając z PiS (nr 3 na liście wyborczej)

Wybory parlamentarne 2019 – Lublin. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 19

Okręg nr 19 obejmuje powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto na prawach powiatu: Zamość. O miejsce w Senacie ubiegać będzie się tu:

Jerzy Mieczysław Chróścikowski (nr 1 na liście wyborczej)

Marcin Dybowski (nr 2 na liście wyborczej)

Józef Jan Kuropatwa (nr 3 na liście wyborczej)