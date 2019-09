Wybory parlamentarne 2019 – Białystok. Listy wyborcze do Senatu z okręgów 59, 60 i 61

W niedzielę 13 października w całej Polsce zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu. W ich trakcie wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Nie wiesz na kogo zagłosować? Wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź listy kandydatów do Senatu z okręgów 59, 60 i 61 Białystok.

Żeby wziąć udział w głosowaniu, należy udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Po przedstawieniu dokumentu tożsamości, którym może być np. dowód osobisty, paszport, czy też legitymacja szkolna, otrzymamy kartę do głosowania. Głos oddajemy poprzez wstawienie znaku "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.