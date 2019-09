Wybory parlamentarne 2019 - Sieradz. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 11

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę 13 października. Przedstawiamy listy wyborczej do z Sejmu z okręgu nr 11 (Sieradz). Zapoznaj się z nimi i zdecyduj, na kogo zagłosować.

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. W niedzielę 13 października Polacy i Polski będą mogli oddawać swoje głosy na jednego kandydata do Sejmu oraz jednego kandydata do Senatu. Przypominamy, że aby oddać głos, należy udać się do lokalu wyborczego (będą otwarte w godzinach 7-21), odpowiedniego dla naszego miejsca zameldowania. Należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, którym może być zarówno dowód osobisty, jak i paszport, prawo jazdy czy legitymacja studencka. Poniżej wymieniliśmy listy kandydatów do Sejmu dla okręgu wyborczego 11(Sieradz). Liczba umieszczona przed nazwiskiem danej osoby odpowiada jej numerowi na liście.