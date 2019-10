Wybory parlamentarne 2019 – Elbląg. Listy wyborcze do Senatu z okręgów nr 84 i 85

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się 13 października. W ich trakcie wybierzemy 100 senatorów i 460 posłów, którzy będą sprawować władzę w naszym imieniu przez najbliższe 4 lata. Nie wiesz na kogo zagłosować? Wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź listy wyborcze do Senatu w okręgach 84 i 85 Elbląg.

Przypominamy, że prawo wyborcze w Polsce przysługuje wszystkim pełnoletnim obywatelom. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione i pozbawione prawa do głosowania. Głosować będzie można w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Procedura głosowania jest bardzo prosta. Poprawnie oddany głos to taki, w którym znak "X" został wstawiony w kratkę obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.