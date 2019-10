Wybory parlamentarne 2019 - Katowice. Listy wyborcze w wyborach do Sejmu z okręgu nr 32

Już 13 października zostaną przeprowadzone wybory parlamentarne 2019. W ich trakcie wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w naszym imieniu. Zastanawiasz się, na kogo zagłosować? Wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź listy wyborcze w okręgu nr 32 Katowice.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października. Taką decyzję podjął prezydent Andrzej Duda. Lokale wyborcze w całej Polsce będą tego dnia otwarte w godzinach 7-21.

Procedura głosowania podczas wyborów parlamentarnych będzie bardzo prosta. Żeby oddać ważny głos, wystarczy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu. Prawo do udziału w głosowaniu przysługuje każdemu pełnoletniemu obywatelowi Polski. Głosu w październikowych wyborach nie oddadzą osoby ubezwłasnowolnione i pozbawione praw wyborczych.