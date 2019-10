Jak znaleźć swój lokal wyborczy? Jak i do której głosować? Kandydaci i listy na wybory 2019

Wybory 2019 to najważniejsze polityczne wydarzenie jesieni. W ich trakcie wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Jak głosować? Do której można głosować? Jak znaleźć lokal wyborczy? To pytania, które w dniu wyborów najczęściej zadają sobie wyborcy. Postaramy się na nie odpowiedzieć.

Gdzie mogę zagłosować? Jak głosować w wybory 2019? Odpowiadamy na najważniejsze pytania (East News, Fot: Adam STASKIEWICZ)

Wybory parlamentarne 2019 odbywają się w niedzielę 13 października. Tego dnia Polacy w kraju i za granicą wybierają swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu.

Lokale wyborcze będą dziś czynne od godziny 7 rano do godziny 21. W wyjątkowych sytuacjach PKW może zarządzić wydłużenie pracy lokali wyborczych, a wraz z nimi przedłużyć ciszę wyborczą.

Jak znaleźć lokal wyborczy podczas wyborów 2019?

Lokale wyborcze są dobrze oznaczone. Przed każdym z nich znajduje się tablica informująca, na kogo można zagłosować w danym okręgu wyborczym, które ulice wchodzą w skład danego lokalu wyborczego oraz regulaminy i zasady działania.

Znalezienie lokalu wyborczego z reguły nie jest trudne. Siedziby obwodowych komisji wyborczych znajdują się najczęściej w budynkach przedszkoli, szkół, urzędów miast lub gmin, a także w ośrodkach kultury.

Zanim udasz się na wybory, sprawdź, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy. To ważne, ponieważ podczas wyborów 2019 głosować można tylko w lokalu odpowiednim dla miejsca zameldowania. Wyjątkiem są osoby, które dopisały się do spisu wyborców, zmieniły rejestr wyborców lub posiadają zaświadczenie o prawie głosowania.

Adres swojego lokalu wyborczego możesz sprawdzić na stronie wybory.gov.pl w zakładce "wyszukiwarka obwodów", wpisując swój adres zameldowania lub klikając w poniższe linki. System wskaże ci dokładny adres twojego lokalu wyborczego.

Lokal wyborczy na stronie wybory.gov.pl można znaleźć ręcznie, klikając w mapkę lub w rubryki tabeli znajdujące się po prawej stronie.

Jak głosować w wybory 2019?

Podczas wyborów parlamentarnych wybieramy 460 posłów i 100 senatorów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata.

Zgodnie z polskim prawem, w wyborach 2019 głosować mogą wszyscy obywatele naszego kraju, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18. rok życia. Głosu nie oddadzą osoby ubezwłasnowolnione i pozbawione praw wyborczych.

Jak głosować? Procedura jest bardzo prosta. Na karcie do głosowania trzeba wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.

Oddanie pustej karty, zaznaczenie kandydata innym znakiem niż "X" lub wstawienie znaku "X" przy nazwisku więcej niż jednego kandydata oznacza oddanie nieważnego głosu. Podczas wyborów parlamentarnych oddano 394664 nieważne głosy do Sejmu i aż 604947 nieważnych głosów do Senatu.

Idąc na wybory parlamentarne, pamiętaj o zabraniu dokumentu tożsamości. Może nim być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku uczniów również legitymacja szkolna. Dokument będzie ci potrzebny podczas odbierania karty do głosowania.

Wybory parlamentarne 2019. Listy wyborcze i kandydaci do Sejmu i Senatu