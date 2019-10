Jak głosować podczas wyborów 2019? Co trzeba zabrać do lokalu wyborczego?

Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne 2019. W ich trakcie wybierzemy 100 senatorów i 460 posłów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. Jak głosować w wybory 2019?

Procedura głosowania podczas wyborów parlamentarnych będzie bardzo prosta. Wystarczy, że w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania odbierzemy kartę do głosowania. Żeby prawidłowo oddać głos, należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.