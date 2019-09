Kiedy wybory parlamentarne 2019? Kogo wybieramy? Jak głosować? Kompendium wiedzy wyborczej

Wybory parlamentarne 2019 to najważniejsze wydarzenie polityczne w najbliższym czasie. Kogo wybieramy w październiku? Co trzeba wiedzieć, zanim udamy się do lokalu wyborczego?

Wybory parlamentarne 2019. Co należy wiedzieć? (WP.PL, Fot: Andrzej Hulimka)

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę 13 października. W ich trakcie wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w naszym imieniu.

Najnowsze sondaże cieszą Prawo i Sprawiedliwość. To właśnie partia rządząca może liczyć na największe poparcie.

Oprócz PiS w wyborach wystartuje również Platforma Obywatelska. Największa partia opozycyjna postanowiła pójść do wyborów pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, w której skład wejdzie jeszcze Nowoczesna, Partia Zieloni oraz samorządowcy.

W wyborach do sejmu i senatu wystartuje również PSL i Kukiz'15. Wystąpią oni pod szyldem Koalicji Polskiej.

Wspólnie w wyborach wystąpi również Lewica. Pod tym szyldem o miejsca w sejmie i senacie powalczy SLD, Lewica Razem i Wiosna Roberta Biedronia.

Czarnym koniem tegorocznych wyborów parlamentarnych może okazać się Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na tej liście wspólnie wystąpią Narodowcy i politycy związani z KORWiN.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych?

W dniu wyborów będzie można oddać głos poprzez postawienie znaku X przy nazwisku tylko jednego kandydata. Skreślenie większej liczby nazwisk lub dokonanie wyboru w inny sposób, będzie skutkować unieważnieniem głosu.

Głos będzie można oddać w komisji wyborczej w miejscu, gdzie jesteśmy zameldowani. Chyba że już wcześniej dopisaliśmy się do komisji wyborczej np. w miejscu zamieszkania.

Żeby oddać głos poza miejscem zamieszkania, należy: złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców w urzędzie gminy, w której będziemy głosować 13 października. Czas na to mamy do 8 października

w urzędzie gminy, w którym jesteśmy wpisani do rejestru wyborców, możemy ubiegać się o uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Taki dokument można uzyskać od ręki do 11 października. W dniu wyborów będziemy mogli oddać głos w dowolnej komisji dzięki przedstawieniu dokumentu. Warto jednak pamiętać, że dostaniemy tylko jedno zaświadczenie. Jeżeli je zgubimy, urząd nie wystawi nam duplikatu.

Świadomy udział w wyborach parlamentarnych