Informator Medyczny. Bezpieczne Święta w czasach COVID 19

Prawdopodobnie szczepionka będzie dostępna na początku 2021 roku, lecz do osiągnięcia tzw. odporności stadnej, niezbędnej do tego, aby szczepienia miały szansę chronić nas przed zakażeniem (min. 60% obywateli Polski musi się zaszczepić) minie trochę czasu.

Czy Covid 19 jest groźna?

COVID-19 to choroba wywoływana przez wirus SARS-CoV-2 u połowy osób przebiega zupełnie bezobjawowo , 40% doświadcza lekkich objawów, u 9% przebieg jest ciężki, a u 1% bardzo ciężki .

Ciężki przebieg choroby dotyczy głównie osób starszych choć osoby młode (po 40 roku życia) doświadczają ciężkich objawów nawet 10-krotnie częściej niż w przypadku grypy sezonowej. Nieznane są przyczyny czy predyspozycje osobnicze do ciężkiego przebiegu choroby (chorują zarówno osoby zdrowe jak i osoby z chorobami współistniejącymi).

Zakażenie SARS-CoV-2 następuje drogą kropelkową, a zatem do zakażenia dochodzi najczęściej przy bliskim kontakcie (15 minutowa rozmowa w odległości <1.5m bez maseczek). Przejście obok osoby chorej w korytarzu biurowym czy nawet krótka rozmowa nie powinny stanowić zagrożenia.

Po 3-5 dniach od zakażenia i namnożeniu się wirusa osoby zarówno objawowe, jak i bezobjawowe zaczynają zarażać innych. Okres zaraźliwości trwa od 7 do 12 dni.

Czym są testy antygenowe?

Szybkie testy antygenowe (białkowe) to optymalne narzędzie do walki z COVID-19. W początkowej fazie pandemii na rynku pojawiły się mało wiarygodne, chińskie testy, które na jakiś czas rzuciły złą sławę na wszystkie szybkie testy przesiewowe. Obecnie stosowane testy drugiej generacji to narzędzia diagnostyczne stosowane przez wszystkie kraje świata. Testy antygenowe produkowane przez największe, globalne koncerny medyczne charakteryzują się doskonałymi parametrami (czułość na poziomie 96-98%) i wykonane w domu, czy w biurze pozwalają wykryć zakażenie w 15 minut.