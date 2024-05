Grad, burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają: z każdą godziną gorzej

Porywy wiatru sięgać będą do 65-70 km/h. Od zachodu opady będą stopniowo zanikać, tam pojawią się większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Synoptycy IMGW przekazują, że temperatura maksymalna będzie już wyraźnie niższa. W zachodniej Polsce spadnie do ok. 17 stopni Celsjusza, w centrum kraju będzie to około 20 stopni. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, gdzie termometry wskażą do 24 stopni. Najzimniej na samym wybrzeżu - zaledwie 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, zwykle porywisty z kierunków zachodnich.