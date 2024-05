Trwa kampania do Europarlamentu, ale na horyzoncie wybory prezydenckie. Kto ma w nich szanse?

- Prezes już tyle zainwestował w Morawieckiego, choć ten nieco go zawiódł. Ale nikt inny się nie nadaje. Kandydatura Mariusza Błaszczaka musiałaby skonczyć się porażką. A co do Beaty Szydło, to elektorat PiS słabo widzi kobiety na takim stanowisku, nawet jeśli sympatia jest po jej stronie. Jeśli kiedyś prezydentem zostanie kobieta, a kiedyś z pewnością tak się stanie, to raczej z lewicy - mówi Dudek.