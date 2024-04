Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kończy się czas rejestracji komitetów

Wraz z postanowieniem, wydanym przez prezydenta 11 marca 2024, dotyczącym organizacji wyborów do PE, opublikowano kalendarz wyborczy, określający najważniejsze terminy toczącej się kampanii. Wynika z niego, że czas na zgłoszenie komitetów, które będą mogły rejestrować listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, mija 22 kwietnia. PKW wskazuje, ile zgłoszeń otrzymała do tego dnia.