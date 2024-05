Pół roku Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony. Polacy go ocenili

Polacy ocenili Kosiniaka-Kamysza

Blisko połowa Polaków (45,7 proc.) ocenia go pozytywnie. 6,9 proc. badanych oceniło Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej zdecydowanie pozytywnie. 38,8 proc. oceniło go raczej pozytywnie i to najczęściej podawana odpowiedź. 19,8 proc. badanych oceniło go raczej negatywnie, a 17 proc. zdecydowanie negatywnie. 17,5 proc. ankietowanych nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi.