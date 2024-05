Kategorycznie odpowiadają Giertychowi. "Niedopuszczalne"

- Bo to, co wychodzi na jaw w przypadku Orlenu i spółki szwajcarskiej, gdzie przelano ponad miliard złotych na jakiegoś pośrednika, jak się dowiadujemy z Onetu, związanego z Hezbollahem, jakiegoś przekrętasa ściganego za karuzele VAT-owskie. Codziennie pojawiają się nowe informacje, a tymczasem prokuratura sobie bada dalej, tak? Jak ktoś jest podejrzewany o wyprowadzenie 50 tys., to nie macie wątpliwości, żeby zaraz stawiać zarzuty i składać wnioski aresztowe - mówił Roman Giertych.