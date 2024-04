"Gratulacje". Ambasador Izraela reaguje na śledztwo w sprawie Orlenu

OTS pod lupą śledczych

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej, że jedno z trzech najważniejszych postępowań odnoszących się do Orlenu dotyczy właśnie wspomnianej spółki OTS (Orlen Trading Switzerland). - Bardzo bulwersująca sprawa, to przekazanie bez nadzoru spółce OTS ponad 1,5 mld zł - dodał prokurator krajowy.