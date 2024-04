"Zbrodnia szpiegostwa". Giertych składa zawiadomienie

"Jest dla mnie przykre, że nawet na tej sali przemawiam do osób, które były ofiarą tego systemu. (…) Naprawdę nie jestem w stanie pojąć, w jakim celu pani Łośko, pan poseł Giertych czy pan poseł Karnowski, wtedy pan prezydent, pan Brejza itd. byli przedmiotem tego typu badania. To jest sprawa, która absolutnie uderza w samo sedno demokracji, ponieważ zmienia reguły gry. Ponieważ ci, którzy mają dostęp do wiedzy, są w stanie uprzedzić ruchy przeciwników, są w stanie ich zastraszać, są w stanie prowadzić kampanię nienawiści w stosunku do nich, są w stanie wykorzystywać wiedzę na różne sposoby. To jest coś, co nie powinno się zdarzyć" - cytował Prokuratora Generalnego Roman Giętych.