Nie było ich w Pałacu. "To naprawdę absurd"

- Osiem lat łamali prawa kobiet dzień i noc. Osiem lat pałkami teleskopowymi na protestach bili kobiety. Osiem lat zabierali im prawa. Na koniec, na dwa tygodnie przed, Morawiecki się obudził i powiedział: "ale zobaczcie, kobiety trzeba szanować!". To naprawdę jest absurd. Dlatego żaden z nas tam wczoraj nie był. Nie był tam pan Hołownia, nie było nikogo z Koalicji Obywatelskiej, nie było nikogo z Senatu. Jak chcę oglądać kabaret, to kupuję bilet. Ten kabaret był tak słaby, że nawet za darmo nie chciałem go oglądać - mówił w TVN24 Włodzimierz Czarzasty.