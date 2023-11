Komisje śledcze? Gliński: zasłona dymna

- W polityce i w demokracji to, że jest różnica zdań czy nawet konflikt, to jest natura spraw politycznych, ale jeżeli ten konflikt opiera się już w tej chwili na wulgarności - bo do języka publicznego polska opozycja wprowadziła w ostatnich latach po prostu określenia wulgarne, czyli zmieniła jeszcze bardziej, czy też bardziej obniżyła poziom kultury politycznej w Polsce przez to - to trudno jest prowadzić dyskusję, trudno jest prowadzić debatę - ocenił Piotr Gliński.