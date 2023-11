Morawiecki jeszcze wierzy. Szanse stworzenia rządu ocenia na 10 proc.

- Z tego co słyszymy, to większość po drugiej stronie się dogaduje, ale ja chcę bardzo wyraźnie zaprezentować pozytywny program. I to jest ten nasz dekalog polskich spraw. Chcemy zaprosić do koalicji polskich spraw. Nie wszystko, co się robi tutaj i teraz, musi natychmiast przynieść owoce. Czasami to są ziarna, które wzrosną nieco później - dodał także Morawiecki w rozmowie z Salonem 24.