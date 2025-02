Zabójstwo 78‑latka w Brzeźnie. Jest decyzja sądu ws. aresztu

Do zabójstwa 78-letniego mężczyzny doszło w niedzielę w Gdańsku Brzeźnie. W trakcie czynności prowadzonych w związku z tą sprawą jeszcze tego samego dnia zatrzymano trzy osoby - Angelikę N., Kamila N. oraz Dawida Z.

W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przekazano, że to "zgromadzony w toku powadzonych czynności materiał dowodowy, w tym zapis monitoringu znajdującego się na miejscu zdarzenia oraz treść ujawnionej korespondencji SMS-owej prowadzonej pomiędzy Angeliką N. a Kamilem N. oraz Dawidem Z. pozwolił prokuratorowi na wydanie postanowień o przedstawieniu zarzutów przeciwko tym osobom".

W komunikacie wydanym we wtorek po południu rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prok. Mariusz Duszyński podał, że 25-letnia Angelika N. częściowo przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Przekazała w nich, jak wyglądały relacje łączące ją z Dawidem Z. oraz jak doszło do zaplanowania zabójstwa jej dziadka.