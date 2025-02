Półki świecą pustkami. Problemy z dostępnością jajek w USA

Z czego wynika problem z dostępem jajek? Stany Zjednoczone stoją w obliczu poważnego niedoboru jaj już od początku roku, co potwierdza CNN. Sytuacja ta jest wynikiem rozprzestrzeniania się ptasiej grypy, która zdziesiątkowała populację niosek na fermach.

- Nie możemy zacząć tego naprawiać z dnia na dzień. To proces, który może potrwać od sześciu do dziewięciu miesięcy. Powoduje to niedobory na niektórych rynkach, które są okresowe i występują lokalnie - mówiła Emily Metz, prezeska American Egg Board, cytowana przez CNN.