Marek Jakubiak z Kukiz’15 ma żal do Kaczyńskiego. "Gdyby nie ja, PiS dostałoby jeszcze większe manto"

Powracający po czterech latach przerwy do Sejmu Marek Jakubiak z Kukiz'15, w udzielonym Interii wywiadzie ujawnia, że ma żal do Jarosława Kaczyńskiego. Przekonuje, że głosowało na niego wielu wyborców, którzy nie należą do elektoratu partii z Nowogrodzkiej, co uchroniło PiS przed większym "mantem".