Rodzina walczy o skradzione obrazy warte ponad 200 mln euro. W kolekcji dzieła Kandinsky'ego

W 2023 r. setki obrazów z pierwotnych 1800 zostało już skonfiskowanych we Frankfurcie w Niemczech. Khatibowie wszczęli batalię prawną z Mozesem Frischem. We Frankfurcie Khatib domaga się zwrotu rzekomo skradzionych dzieł lub 310 mln euro odszkodowania.

Przed sądem w Paryżu Thomas, Frisch i Amar twierdzili, że obrazy należą do Frischa i Amar. Złożyli 15 pozwów, ale wszystkie zostały odrzucone lub oddalone przez sąd w Paryżu, który nakazał całej trójce zwrot kosztów postępowania sądowego Khatibom. Zachowują oni jednak prawo do odwołania się od tego wyroku.

Według niezależnej firmy Doerr Dallas Valuations, 135 obrazów skonfiskowanych w Paryżu jest wartych ok. 200 milionów euro (208 milionów dolarów). Będą one przechowywane przez komornika sądowego w Paryżu do czasu wydania przez sąd we Frankfurcie wyroku w sprawie domniemanej kradzieży tych i setek innych obrazów. Rodzinę Khabitó reprezentuje międzynarodowa kancelaria prawna Dentons z siedzibą we Frankfurcie. Rodzina działania prowadzi przy wsparciu finansowemu LitFin, która zajmuje się finansowaniem.