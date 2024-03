Najważniejsze polskie obrazy. Każdy Polak powinien je znać

W drugiej połowie XIX wieku artyści kreowali w swoich obrazach wizerunek kobiety przede wszystkim delikatnej, nieskazitelnie pięknej, uduchowionej, a wieśniaczka Chełmońskiego nijak nie wpisywała się w ten pożądany kanon. Malarzowi nie zależało jednak na wyidealizowanej kreacji, on chciał uwieczniać to, co widział, a także to, co wzbudzało w nim zachwyt - potrafił dostrzegać ulotne piękno nawet w tak banalnych i prostych motywach jak życie na wsi i jej mieszkańcy.