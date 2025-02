MON Rosji chce zmian. Chorzy na schizofrenię i z urojeniami do armii

Obecnie osoby z "endogennymi psychozami" , do których zalicza się "schizofrenię, zaburzenia schizotypowe, schizoafektywne, urojeniowe, ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, a także zaburzenia afektywne" , otrzymują kategorię zdolności "D" – czyli są uznawane za niezdolne do służby wojskowej.

W nowej wersji dokumentu będą mogły otrzymać kategorię "B" (ograniczona zdolność do służby [rubryka 3]) – co oznacza, że mogą służyć na kontrakcie. Warunkiem jest, aby "objawy chorobowe były umiarkowane i krótkotrwałe", co w dokumencie określono jako "nie więcej niż jeden epizod trwający do 4 miesięcy, stabilna remisja <…> bez istotnych zaburzeń adaptacji w podstawowych obszarach życia".