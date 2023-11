Czekają w niepewności. Strategia Tuska wobec przyszłych ministrów

Donald Tusk aż do zaprzysiężenia będzie trzymał wielu kandydatów na ministrów w niepewności. Choć niemal wszystkie nazwiska kandydatów zostały nieoficjalnie podane przez dziennikarzy, to nawet ci, którzy są wymieniani jako pewniacy, nie mogą mieć stuprocentowej pewności powołania. Brak potwierdzeń i oczekiwanie kandydatów to strategia przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.