Dziemianowicz-Bąk traci szansę, by zastąpić Czarnka. Tusk zdecydował

Jak mówią źródła Wirtualnej Polski, po kolejnych rozmowach liderów Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która była kandydatką Lewicy, definitywnie traci szanse na to, by zastąpić Przemysława Czarnka. – Mamy świadomość, że decyzja jest podjęta, choć dopóki trwają rozmowy, to będziemy mówili, że walczymy, bo bardzo nam na tym zależy. Poza tym formalnie wszystko jest w grze aż do momentu oficjalnego ogłoszenia – mówi nam polityk Lewicy.