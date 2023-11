"Będzie ministra z Lewicy". Kolejne nazwiska kandydatów do rządu Tuska

Według źródeł WP, niezależnie od ostatecznych ustaleń koalicyjnych pewne jest, że Lewica - oprócz Gawkowskiego - wskaże do rządu kobietę. - Chcieliśmy, żeby w rządzie reprezentowała nas kobieta, ale prosił nas też o to Donald Tusk. Na pewno będzie to kobieta, mamy świetne kandydatki na ministry - mówi nam ważny polityk Lewicy.