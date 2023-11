"Gratulacje". Posłowie PiS zaklinają rzeczywistość. A potem sami śmieją się z nowego rządu

Ale po co nominacje na dwa tygodnie? Pytanie o sens tymczasowych powołań nie spodobało się Mirosławie Stachowiak-Różeckiej. Posłanka PiS ze śmiertelną powagą zapewnia, że według niej rząd Mateusza Morawieckiego to przedsięwzięcie na dłużej niż dwa tygodnie. Mimo że nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby to uprawdopodobnić.