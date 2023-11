"Musimy mieć koalicjanta". Morawiecki apeluje o odrzucenie zemsty

- Wybory resetują bardzo wiele. Ze względu na zawirowania, które są w wokół nas (…), warto szukać tego, co łączy. Ja nie proponuję trzeciej kadencji PiS-u (…). Polacy zadecydowali, że wprawdzie my jesteśmy partią zwycięską, ale musimy mieć koalicjanta. Proponujemy (…), aby inni przyłączyli się do nas, a my przyłączymy się do innych - powiedział w poniedziałek w TVP premier Mateusz Morawiecki.