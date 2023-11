"Kobiety wykorzystane do kabaretowego rządu Morawieckiego". Nowacka atakuje

- To nie jest żaden gest wobec kobiet. To jest próba pokazania, że Morawiecki będzie miał więcej kobiet w rządzie niż Tusk. Chęć zagrania w kierunku liberalnego wyborcy. Tylko my wszyscy pamiętamy, co oni robili z prawami kobiet, co Morawiecki obiecywał, a czego nie dotrzymał w sprawie równości płac. Pamiętamy jak nie dbali o bezpieczeństwo kobiet na porodówkach, pamiętamy, jak traktowali nauczycielki - komentuje.